Demonstratie tegen inval Rusland in de Oekraïne

MiGreat, Free Russia NL, Stop the War on Migrants en Peace SOS organiseerde zondag samen de demonstratie ‘Vrede voor Oekraïne’ op de Dam. De organisaties spreken zich uit tegen oorlog, voor vrede en vrijheid in Oekraïne, voor veilige vluchtroutes en opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

De oproep voor de demonstratie stelt: ‘We staan in solidariteit met Oekraïners. Mensenlevens gaan verloren, mensen, huizen en straten worden gebombardeerd en mensen slaan op de vlucht. Wij roepen de Nederlandse regering en de EU op om Rusland verantwoordelijk te houden met vergaande sancties tegen Poetins regime, om alles op alles te zetten om te de-escaleren en om mensenlevens te beschermen. EU, zet je in voor vrede en de-escalatie. Bescherm mensenrechten en mensenlevens in plaats van geld en macht!’

Roos Ykema, mede-organisator (MiGreat): “De oorlog in Oekraïne is . Nederland en de EU moeten zich klaarmaken voor een warm welkom voor alle mensen die op de vlucht slaan en alles op alles zetten om het conflict te de-escaleren.”

Stop the War on Migrants: "Wij veroordelen de Russische aanval en spreken onze steun en solidariteit uit met de mensen in Oekraïne. We veroordelen ook de rol van de NAVO en westerse landen bij het aanwakkeren van spanningen en vinden dat zij zich dienen te onthouden van militaire bemoeienis en escalerende stappen.”