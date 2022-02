Demonstratie op Grote Markt tegen inval door Rusland

Bijna tweeduizend mensen waren zondagmiddag bijeen op de Grote Markt in Groningen om te protesteren tegen de Russische inval in de Oekraïne. De demonstratie was een initiatief van de politieke jongerenorganisatie Luc Europae.

Russische spreker

Tijdens de demonstratie werden verschillende toespraken gehouden. Een Russische spreker werd volgens RTV Noord uit voorzorg uit het programma geschrapt.

Tobias Klooster zegt tegenover de regionale omroep: 'Er komen veel mensen met familieleden en/of vrienden in Oekraïne. Een Russische spreker zou daarom wel eens te confronterend kunnen zijn.'Het protest is met name gericht tegen Vladimir Poetin. Hij is verantwoordelijk voor deze ellende'