Eerste Oekraïense vluchtelingen melden zich in Nederland

Er is vanuit de Oekraïne een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen na de inval van het Russische leger. Het kabinet had vrijdag al aangeven zich in te spannen om vluchtelingen uit dat land op te vangen al na gelang er ruimte is om ze op te vangen.

Vluchtelingen uit de Oekraïne die een paspoort hebben hoeven zich niet te melden bij het asielzoekerscentrum en mogen in ieder geval negentig dagen in Nederland verblijven zonder visum.