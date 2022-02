Lil' Kleine (27) moet toch de cel weer in

'Voldoende ernstige bezwaren poging zware mishandeling'

'De raadkamer is van oordeel dat er voldoende ernstige bezwaren zijn voor poging tot zware mishandeling. De man blijft de komende 14 dagen in voorlopige hechtenis', aldus de rechtbank. Het Openbaar Ministerie (OM) was in beroep gegaan tegen zijn voorlopige vrijlating en kreeg dus gelijk.

Verdenking

De rapper wordt er onder andere van verdacht zijn vriendin zwaar te hebben mishandeld door haar tussen het portier van zijn auto te drukken. Een bewakingscamera zou beelden hebben gemaakt van het incident.