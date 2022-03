Opsporing Verzocht: Politie zoekt nog 4 verdachten van overval op waardetransport Amsterdam-Noord

In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag 1 maart is er onder meer aandacht voor de klopjacht op een groep overvallers die eindigde in het Amsterdamse Broek in Waterland. 'Er is in het bijzonder aandacht voor vier nog voortvluchtige verdachten', zo meldt de politie dinsdag.

Klopjacht Broek in Waterland

Het was groot nieuws op 19 mei 2021 toen de politie jaagde op een groep overvallers en uiteindelijk in een weiland in Broek in Waterland belandde. De overvallers hadden het die middag gemunt op een waardetransport op de Meeuwenlaan in Amsterdam. Nadat zij de buit van tientallen miljoenen aan edelmetalen binnen hadden, vluchtten zij in meerdere voertuigen richting Broek in Waterland. Meerdere schoten werden gelost, zowel door als op de politie. In Broek in Waterland werden vijf verdachten aangehouden; een zesde verdachte overleed ter plekke.

Vier verdachten nog voortvluchtig

Ondanks de vele aanhoudingen wisten een aantal verdachten te ontkomen. De politie is nog op zoek naar vier verdachten in deze zaak. Vanavond worden in Opsporing Verzocht herkenbare beelden getoond van drie nog onbekende verdachten. Ook wordt de identiteit van een vierde verdachte getoond.