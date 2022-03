Tweede aanhouding in zedenzaak stichting Kanjer Wens

In het onderzoek naar een 54-jarige man uit Almere die verdacht wordt van zedendelicten, is op woensdag 2 maart een tweede verdachte aangehouden. Dit betreft een 20-jarige man uit Almere. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik en zit vast voor verhoor.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoekt een groep (zeden) rechercheurs meerdere aangiftes tegen een 54-jarige man uit Almere. De verdachte, ex-directeur van de goede doelen stichting Kanjer Wens, is op woensdag 23 februari voor de derde keer aangehouden omdat hij de door de rechtbank schorsingsvoorwaarden had overtreden. Hij zit momenteel in voorarrest. De rechercheurs onderzoeken recente meldingen en aangiftes. Daarnaast kijken zij opnieuw naar een aantal aangiftes die eerder zijn gedaan en voortkomen uit het sociale netwerk van de verdachte dan wel de Stichting Kanjer Wens.

Op meerdere plaatsen is een doorzoeking gedaan en zijn onder andere telefoons en computers in beslag genomen.