Nalatigheid na ernstig ongeval 14-jarig meisje tijdens outdoor activiteit

Op 4 september 2018 vond er bij de recreatieplas Strandheem te Opende, tijdens een outdoor activiteit van een school, een ernstig ongeval plaats met een kliminstallatie. Een 14-jarig meisje viel tijdens een outdoor activiteit (stapelen van kratten) een aantal meter naar beneden, zij liep zwaar lichamelijk letsel op. Het slachtoffer zat met het klimharnas aan een touw vast. Het klimharnas was op een onjuiste en onveilige manier bevestigd door een medewerker van een bedrijf dat outdoor activiteiten organiseerde. Het tuigje zat verkeerd om, er was een haak gebruikt die niet aan de veiligheidsvoorschriften voldeed en er was gezekerd door de verkeerde lus.

Strafeis

De officier van justitie vertelt: “De verdachte gebruikte het klimharnas niet op de juiste wijze waardoor het slachtoffer tijdens het stapelen van de kratten niet adequaat was gezekerd en op een hoogte van 4 à 5 meter naar beneden viel. Dat lijkt een ernstige tekortkoming. De veiligheid van de deelnemer is alleen maar te garanderen als de persoonlijke beschermingsmiddelen – in dit geval de klimgordel - 100 % op orde is en op de juiste wijze is aangebracht. Daarmee draagt degene die verantwoordelijk is voor de juiste toepassing en bevestiging van de klimgordel een grote verantwoordelijkheid: immers bij het niet functioneren waarvoor de klimgordel juist is bedoeld, bestaat de kans dat degene die deelneemt, gevaar loopt zich ernstig te verwonden. En dat is wat hier is gebeurd.”

Een werkstraf van 100 uur vindt de officier van justitie hier dan ook op zijn plaats.