Schenking in natura voor Groninger Natuurfonds

Op vrijdag 4 maart jl. heeft de familie Geurts uit Jonkersvaart een strook van 477m2 grond geschonken aan Het Groninger Landschap. De grond is een donatie in natura aan het Groninger Natuurfonds, het fonds dat door Het Groninger Landschap in haar 85-jarig jubileumjaar (2021) is opgericht en waar particulieren voor € 7,50 een vierkante meter grond kunnen doneren. De schenkingsakte is door de familie Geurts en directeur Marco Glastra van Het Groninger in aanwezigheid van notaris Tjeerd Smid van SMID Netwerk Notarissen ter plekke ondertekend.