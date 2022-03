Man biecht 25 diefstallen van boten op bij politie

Havens

De man werd in december 2021 aangehouden en bij een huiszoeking werden destijds al meer dan honderd goederen aangetroffen. De verdachte heeft inmiddels een twintigtal diefstallen in de havens op Noord-Beveland en Schouwen-Duivenland bekend.

Sleutel/loper

De verdachte verschafte zichzelf toegang tot verschillende boten omdat hij in bezit was van een sleutel/loper waardoor hij zonder enige schade aan te richten boten binnen kon gaan van de merken Bavaria en X-yachts. Het was hem meestal te doen om navigatieapparatuur. Sommige eigenaren kwamen er zo pas na enige tijd achter dat ze spullen misten. Er was namelijk geen braakschade. De man was ook goed thuis in de botenwereld en wist goed de weg in de verschillende jachthavens.

Kijkdag

De politie hield eerder al een kijkdag op het politiebureau van Goes waarbij veel spullen al terug konden worden gegeven aan de rechtmatige eigenaren. Na verdere rechercheren konden er 25 gevallen van diefstal aan de verdachte gelinkt worden. Hij legde tijdens een verhoor een bekennende verklaring af.