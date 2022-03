Drenthe wil EK Wegwielrennen 2023 organiseren

De afgelopen jaren heeft de fietsprovincie Drenthe meerdere nationale en internationale wielerevenementen georganiseerd. Het is gebleken dat onze provincie een perfect (fiets)decor biedt voor zowel eigen inwoners en toeristen als ook voor professionals. Na het NK Wegwielrennen en het EK Veldrijden gaat Drenthe 'vol op de pedalen' om het EK Wegwielrennen 2023 naar Drenthe halen. 'Op 13 april a.s. beslissen Provinciale Staten over het voorstel van Gedeputeerde Staten om hiervoor € 900.000,- te reserveren', zo heeft de provincie Drenthe bekendgemaakt.

'Drenthe, dé fietsprovincie van Nederland'

Henk Brink, gedeputeerde Sport van provincie Drenthe, is trots op de mogelijke komst van het wielerevenement: 'De afgelopen periode zijn we goed in gesprek geweest met de KNWU en de Europese Wielersportbond. Ook hebben we laten zien dat we succesvol wielerevenementen kunnen organiseren en dat Drenthe voldoende uitdagingen biedt voor de professionele wielrenner. Het EK Wegwielrennen gaat in Drenthe een mooie wedstrijd opleveren. Ik zie het EK Wegwielrennen 2023 als een blijk van waardering voor iedereen die zich inzet voor Drenthe, dé fietsprovincie van Nederland.'

KNWU ondersteunt Drentse plan

Mede dankzij het EK Veldrijden op de VAM-berg in november 2021, heeft de provincie een goede relatie opgebouwd met de Europese Wielersportbond. Zij bepalen waar het EK Wegwielrennen wordt gehouden. Bovendien ondersteunt de KNWU het plan om het EK naar Drenthe te halen. Thorwald Veneberg directeur van de KNWU: 'Het EK Wegwielrennen past bij de ambities van de KNWU en is een mooie volgende etappe in onze samenwerking met Drenthe. De afgelopen jaren heeft Drenthe bewezen een uitstekende gastprovincie te zijn voor onze wielerevenementen.'

Courage Events organisator

De Europese wielersportbond wil Courage Events aanwijzen als organisator van het EK Wegwielrennen, mocht het inderdaad in Drenthe georganiseerd worden. Zij hebben de nodige ervaring in het organiseren van wielerwedstrijden, zoals het NK Wegwielrennen (in 2020 en 2021) en het EK Veldrijden (in 2021) in Drenthe. Het EK Wegwielrennen is van 13 tot en met 17 september 2023.