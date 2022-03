Brandweer heeft brand in schuur Drentse Dalerpeel snel onder controle

In Dalerpeel aan de Steigerwijk is zondagmiddag tegen 17.00 uur brand uitgebroken in een schuurtje achter een woning.

Heftige rookontwikkeling

De brandweer van Zwinderen en De Krim kwamen het vuur blussen. De brand was niet uitslaand er was een heftige rook ontwikkeling te zien. De brand was snel onder controle. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend.