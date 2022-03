Actiedag naar aanleiding aantreffen Crystal Meth lab

In het onderzoek naar het aantreffen van een Crystal Meth productielocatie in juli 2021 in Nederweert zijn politie en openbaar ministerie dinsdagochtend vroeg een actie gestart. De actie richt zich op het aanhouden van een aantal verdachten en het doorzoeken van een aantal locaties.

Na het aantreffen van de productielocatie vorig jaar heeft de politie onderzoek gedaan naar de achtergronden van het drugslab, wie er achter zat, en wie er mogelijk nog meer bij betrokken waren.

Dit heeft geresulteerd in de actiedag van vandaag. Op dit moment zijn drie verdachten aangehouden. Op diverse plaatsen in Nederweert e.o. vindt een doorzoeking plaats.

Inzet

Bij de actie zijn zo’n 100 medewerkers van politie en openbaar ministerie betrokken.

Juli 2021

De productielocatie werd in de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 juli 2021 aangetroffen. De politie kwam de locatie aan de Hoogbosweg in Nederweert op het spoor door zicht te krijgen op informatie uit versleutelde chatberichten.

Toen de politie poolshoogte ging nemen, werd het omvangrijke lab in een tweetal met elkaar in verbinding staande loodsen ontdekt.

Miljoenen euro’s

Met het produceren van grote hoeveelheden Crystal Meth waren miljoenen euro’s gemoeid.

Volgens de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) kon in deze grote en professioneel opgezette productielocatie meer dan 100 kilo per dag van deze zeer verslavende drug gemaakt worden. Dit kwam neer op een handelswaarde van 1 miljoen euro per dag.

Bij verkoop hiervan zou de uiteindelijke straatwaarde daar een veelvoud van zijn. LFO is destijds enkele dagen bezig geweest om de productielocatie te ontmantelen.