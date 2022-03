Benzine in een dag 6 cent duurder. Ergste steiging moet nog komen nu VS verbod wil op olie Rusland

De prijs voor een liter benzine is vandaag met 6 cent gestegen tenopzichte van gisteren. Benzine wordt de komende dagen waarschijnlijk nog duurder in Nederland door de oplopende spanningen rond Oekraïne tussen het Westen en Rusland.

De gemiddelde landelijke adviesprijs, dat is de prijs die je langs de snelweg betaalt, is inmiddels gestegen naar 2,43 euro, zo meldt consumentenorganisatie United Consumers.

Ook de prijs van diesel en lpg gaat omhoog. Een liter diesel gaat meer dan 2 euro kosten. Op de wereldmarkt zijn de toch al hoge olieprijzen door de oorlog van Rusland in Oekraïne hard gestegen.

VS komt met verbod op Russische olie

De steiging van brandstoffen gaat nog erger worden nu de VS heeft besloten dat er een verbod op de import van Russische olie komt. "Dit zal een krachtige klap zijn voor de Russische oorlogsmachine", zei de president Biden in een verklaring. Rusland is wereldwijd koploper als het gaat om de leveringen van olie, kolen en gas. Daar komt nu verandering in.

Elektrische auto wordt waarschijnlijk peperduur

Wie nu denkt een elektrische auto te willen gaan aanschaffen om zo goedkoper uit te zijn moet snel zijn. Want ook de handel in nikkel is stilgelegd na prijsexplosie van grondstof voor elektrische voertuigen. Op dit moment ben je 250 procent duurder voor een elktrisch karretje. Door deze ontwikkeling zal een tweedehandsje op elektra flink duurder worden.