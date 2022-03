NS gaat dienstregeling weer opschalen

De komende weken gaat NS terug naar de normale dienstregeling. Nu de piek van de omikron-variant achter de rug is, zitten er steeds minder collega’s thuis door ziekte of quarantaine. Daardoor kunnen wij in de tweede helft van maart nagenoeg weer alle treinen rijden.

De opschaling vindt in stappen plaats. De eerste stap is al volgende week. Vanaf 14 maart rijden weer alle Intercity’s tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Een week later – op 21 maart – volgt de grootste stap. Dan rijden nagenoeg alle treinen weer. De belangrijkste uitzondering hierop zijn de tienminutentreinen. Begin april is de laatste stap en keren de tienminutentreinen terug waardoor op een aantal trajecten niet vier maar zes Intercity’s per uur rijden.

Bekijk de wijzigingen per traject

Op dit moment vervoeren wij 66% van het gebruikelijke aantal reizigers. Sinds 7 februari rijdt NS een aangepaste dienstregeling omdat steeds meer collega’s thuis kwamen te zitten door ziekte of quarantaine. Door tijdelijk de dienstregeling af te schalen, konden we de oplopende ziektemeldingen beter opvangen. Hierdoor bleef de dienstregeling beter voorspelbaar en hoefden we reizigers minder vaak te verrassen met plotselinge treinuitval.