Onderzoek aantreffen overleden man in Kerkrade

In het Hambos is woensdagmiddag een lichaam van een overleden man aangetroffen. Op dit moment is nog altijd niet duidelijk of de man op natuurlijke danwel onnatuurlijke wijze om het leven gekomen is. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen, is er uitvoerig onderzoek opgestart. Daarnaast komt de politie graag in contact met mensen die mogelijk meer informatie hebben of mogelijk iets gezien hebben.

Kort na 07:30 uur ontving de politie woensdagochtend melding van een passant die een lichaam aangetroffen had bij de Nullanderbergsweg in het Hambos in Kerkrade. De omgeving is daarop direct afgezet en veilig gesteld voor onderzoek. Dat onderzoek richt zich in eerste aanleg op de identiteit van de aangetroffen man en het uitsluiten of er mogelijk sprake is van een onnatuurlijk overlijden danwel misdrijf.

De omgeving blijft daarom voorlopig afgezet ten behoeve van tactisch en technisch onderzoek. Daarnaast wordt ook buurtonderzoek gestart en mogelijke getuigen gehoord. Met dit alles wordt geprobeerd een beter beeld te krijgen van de omstandigheden waaronder de man terecht is gekomen in het Hambos. Ook wordt op die manier mogelijk meer duidelijk hoe de man overleden is en wat daaraan voorafging of de mogelijke oorzaak was.