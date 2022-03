E-bikes steeds vaker prooi voor fietsendieven

Het aantal aangiften van diefstallen van e-bikes is opnieuw fors gestegen. In 2021 werd een toename van 25 procent genoteerd ten opzicht van 2020. De afgelopen twee jaar is de e-bikediefstal zelfs met 74 procent gestegen. In absolute cijfers zijn dat inmiddels 22.593 aangiften per jaar.

Dit blijkt uit een analyse van de aangiftecijfers van de Nationale Politie in het persbericht van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.).

Aantrekkelijk voor dievengilde

De e-bike is steeds prominenter aanwezig. Dat is ook te zien aan groeiende verkoopcijfers. In 2020 bedroeg de verkoop al 50 procent van de totale markt. Helaas neemt daardoor ook de criminaliteit toe. Georganiseerde criminelen stelen vaker e-bikes om deze naar het buitenland (vooral Oostblok) te transporteren. Naast een pakket aan maatregelen voor de bestrijding van (georganiseerde) fietsdiefstal, pleit S.A.F.E. voor betere preventie. ‘E-bikers kunnen zelf al veel doen,’ zegt Guus Wesselink, bestuurslid van de stichting en dossierhouder fietsregistratie. ‘Bijvoorbeeld 2 sloten gebruiken die ART-goedgekeurd zijn en je fiets daarmee ergens aan vastzetten. Stal de fiets het liefst achter slot en grendel, ook thuis.’ Uit cijfers blijkt dat 80 procent van de fietsen met een track & trace-systeem wordt teruggevonden. Daarnaast doet S.A.F.E. een dringende oproep aan verzekeraars, fietsbranche, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om gezamenlijk op te treden in de bestrijding van fietsdiefstal.

Fietsregister RDW

De RDW beheert het fietsregister en is actief partner in S.A.F.E., in het fietsregister worden gestolen fietsen geregistreerd. Doe altijd aangifte als je fiets is gestolen. Op deze manier wordt een fiets herkenbaar als ‘gestolen’ en kunnen dief, heler en je fiets worden opgespoord.