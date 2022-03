Bewindvoerder steelt 160.000 euro van cliënten

In 2019 ontving de politie een eerste aangifte in deze zaak. Daarop is een onderzoek opgestart. Afgelopen maandag is de verdachte aangehouden en gehoord. Hij wordt ervan verdacht in de periode van 2015 – 2019 in 26 afzonderlijke gevallen geld te hebben verduisterd. Dat deed hij vanuit zijn functie als bewindvoerder. De schatting is dat er in totaal voor zo’n 160.000 euro verduisterd is.

Voor welke instantie de man precies werkzaam was, kan de politie niet zeggen.