Politie houdt man aan die school in Haren binnendrong met nepvuurwapen

In het Groningse Haren is vrijdag rond 12.00 uur een man met een nepvuurwapen een school binnengedrongen. Dit meldt de politie vrijdag.

Aanhouding

De man was rond 12.00 uur de school aan de Kerklaan binnengedrongen en had een vuurwapen bij zich. De politie werdd gealarmeerd en die kwam met meerdere eenheden naar de school. 'In de school hebben we een persoon aangehouden met een nepvuurwapen', aldus de politie. De man is meegenomen naar het politiebureau en zal daar worden verhoord. Er zijn geen gewonden gevallen.

School ontruimd

Alle leerlingen konden de school veilig verlaten. Volgens een mail die de school na het incident aan de ouders van de leerlingen heeft gestuurd zou het gaan om een man met een verstandelijke beperking.