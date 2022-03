Deel beelden rondom onderzoek overleden man Kerkrade

Het onderzoek startte toen de politie woensdagochtend kort na 07:30 uur melding kreeg van een lichaam dat zou zijn aangetroffen bij de Nullanderbergsweg in het Hambos. Inmiddels zijn er veel gesprekken gevoerd met getuigen en omwonenden. Daarnaast zijn ook camerabeelden in de omgeving van het Hambos bekeken. Dat alles geeft een aanpassing van het tijdskader waarin een en ander zich zou moeten hebben afgespeeld.

Op basis van bovenstaand beschreven onderzoek gaat de politie er vanuit dat het 38-jarige slachtoffer voor het laatst gezien is bij het Dr. Ackensplein in Kerkrade. Daar is hij aan het begin van dinsdag- op woensdagnacht nog gezien. Vervolgens is hij even na 7:30 uur op woensdagochtend bij het Hambos in Kerkrade aangetroffen. Het 38-jarig slachtoffer was net geen 1.80 meter lang lang. Had een normaal postuur, had kort zwart haar en was van Marokkaanse komaf.