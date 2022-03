Giro555-acties voor door oorlog getroffen Oekraïne nog in volle gang

Precies een week na de landelijke Giro555 actiedag ‘Samen in actie voor Oekraïne’, is de inzameling voor de Oekraïners nog steeds in volle gang. 'Ook deze week vinden er bijzondere inzamelingsacties plaats, zoals het optreden van Paul van Vliet in Diligentia, kinderen van tientallen basisscholen die gaan zingen en het luiden van klokken voor vrede door het hele land', zo melden de 11 samenwerkende hulporganisaties maandag.

'Bereidheid om iets bij te dragen aan hulp, is nog altijd heel, heel groot'

‘De saamhorigheid is enorm’, zegt actievoorzitter Kees Zevenbergen van Giro555. ‘De landelijke actiedag is het begin geworden van heel veel creativiteit en betrokkenheid van Nederlanders die in actie komen voor de Oekraïners. De bereidheid om iets bij te dragen aan hulp, is nog altijd heel, heel groot.’ De laatste tussenstand van de actie op 10 maart was 137,4 miljoen euro.

Klokken voor vrede

Op initiatief van Bredase klokkenluiders luiden maandag 14 maart om 19.00 uur in heel Nederland de klokken voor troost, hoop en verbinding. Deze actie start precies een week na de landelijke Giro555-actiedag en is zo een symbolisch vervolg. ‘We luiden de klokken op een dag dat wijzelf in Nederland weer van start mogen met vrije verkiezingen. Op dit soort momenten in de geschiedenis wordt benadrukt dat democratie en vrede niet overal vanzelfsprekend zijn’, aldus de initiatiefnemers.

Optreden Paul van Vliet

Op dinsdag geeft Paul van Vliet zijn eerste optreden in jaren. In 2018 kondigde hij aan te stoppen met optredens, maar voor de situatie in Oekraïne maakt hij een uitzondering. Samen met Steven Brunswijk, Elke Vierveijzer, Freek de Jonge en Sjaak Bral zal hij een kort optreden verzorgen in Theater Diligentia in Den Haag. De kaarten voor het benefietoptreden zijn inmiddels uitverkocht.

Kinderen zingen

Woensdag zingen basisschoolleerlingen de Nederlandse variant van het bekende nummer ‘We are the world’, van USA for Africa. De actie is bedacht door leerkracht Jiska Noortman van een basisschool in Heiloo. Om precies 11.55 uur zingen honderden kinderen op schoolpleinen in Nederland hetzelfde lied, waaraan een geldinzameling is verbonden voor Giro555. ‘Wij hebben gekozen voor dit tijdstip, vijf voor twaalf, om de ernst van de situatie in Oekraïne aan te geven’, schrijft de initiatiefneemster.

Schaatspakveiling

Afgelopen weekend startte een online veiling waarbij op de schaatspakken van de Nederlandse Olympische schaatsers kan worden geboden. Via Onlineveilingmeester.nl kan nog tot komende vrijdag 12.00 uur een bod worden gedaan. Het schaatspak waarin Irene Schouten deze winter haar wereldtitel allround veroverde, heeft intussen al ruim 10.000 euro voor Giro555 opgebracht.

Benefietveiling bloemen bij RFH

Royal FloraHolland organiseert vandaag een benefietveiling voor Giro555. Op alle veilingklokken worden in speciale ‘benefiet-veilgroepen’ onder meer bloemen geveild waarvan de opbrengst ten goede komt aan Giro555.

Organisaties achter Giro555

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Dit zijn de hulporganisaties achter deze Giro555-actie: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF Nederland, Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes en World Vision.

Gastdeelnemers

Bij Samen in actie voor Oekraïne zijn Dokters van de Wereld, Aidsfonds, PAX, Habitat Nederland en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum gastdeelnemer in de actie. De Samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 zijn dankbaar voor de aanvullende steun en expertise die deze partijen met zich meebrengen.