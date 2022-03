Willem Engel aangehouden voor opruiing op social media

'Opruiende berichten'

'De verdachte zou gedurende een lange periode opruiende coronagerelateerde berichten hebben geplaatst op social media', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag..

Oriënterend onderzoek

Naar aanleiding van meerdere aangiftes startte de politie Rotterdam onder leiding van het Openbaar Ministerie een oriënterend onderzoek. Op basis van de eerste uitkomsten van dit onderzoek naar het handelen van de verdachte is besloten tot aanhouding over te gaan. 'De verdachte wordt komende vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris', aldus het OM. De rechter-commissaris besluit vrijdag of de man nog langer vast blijft zitten.