Politie doorzoekt woning IJsselstein in onderzoek afperszaak fruitbedrijf Hedel

De politie heeft woensdag in IJsselstein een zoeking gedaan in een woning in verband met het onderzoek naar een afpersingszaak van een fruitbedrijf in Hedel waarbij in Kerkdriel een handgranaat is gegooid. 'Dat gebeurde begin 2020', zo meldt de politie woensdag.