Giro555 maakt nieuwe tussenstand bekend: 150 miljoen euro voor Oekraïne

Giro555 heeft vrijdagmiddag de nieuwe tussenstand bekendgemaakt van de actie 'Samen in Actie voor Oekraïne’. 'Er is inmiddels 150.113.413,- euro binnengekomen', zo meldt Giro555 vrijdag.

Tsunami Azië

'Daarmee heeft deze inzamelingsactie de op een na hoogste opbrengst ooit voor een Giro555-actie. Alleen de landelijke inzamelingsactie voor de tsunami in Azië in 2004 bracht tot nog toe meer op, namelijk 208 miljoen euro.

'Nederland heeft als klein land veel gedoneerd'

'Dit is een enorm groot bedrag, waarvoor heel veel hulp kan worden geboden. Wat in Oekraïne gebeurt, raakt mensen in Nederland. Het is dichtbij en er is sprake van veel machteloosheid en solidariteit', zegt actievoorzitter Kees Zevenbergen. 'Ook in andere landen zijn er inzamelingsacties zoals Giro555. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, is er na de eerste actieweek 150 miljoen Britse pond, zo’n 177 miljoen euro, opgehaald. In België werd gisteren 17,7 miljoen euro voor Oekraïne ingezameld. Nederland heeft als klein land in verhouding veel gedoneerd.'

Konvooien

Ondertussen is de hulpverlening in Oekraïne en aangrenzende landen in volle gang. In Oekraïne helpen de samenwerkende hulporganisaties nog steeds bij het bevoorraden van schuilplekken met waterflessen, matrassen, dekens, voedselpakketten en medicijnen. Ook gaan voedselkonvooien vanuit onder meer Hongarije onderweg om Oekraïense steden te bevoorraden.

Hulp

Voor gevluchte mensen in de buurlanden is er een warme maaltijd, of ze worden naar een veilige plek gebracht. Kinderen die door de oorlog moeten vluchten krijgen psychosociale hulp. Ook worden deze week bijvoorbeeld generatoren vanuit Nederland naar Oekraïne gebracht. Op de kanalen van Giro555 worden voorbeelden en beelden gedeeld van de hulp die wordt geboden.

Lange termijn

Dankzij de hoge opbrengst kan Giro555 ook hulp bieden op de langere termijn. 'We kijken dan naar de wederopbouw en bijvoorbeeld ondersteuning bij trauma', zegt Kees Zevenbergen. Omdat niemand weet hoe het conflict zal verlopen, is nu nog niet duidelijk tot wanneer de hulp nodig is. 'Hoe lang blijven mensen vluchten? Kunnen ze weer terugkeren of blijft het onveilig? Er zijn veel onzekerheden. Uiteraard heeft hoe lang we door kunnen gaan met hulp bieden, ook te maken met hoeveel geld er wordt opgehaald', legt Zevenbergen uit.

Giro555 blijft in elk geval tot eind augustus open

De samenwerkende hulporganisaties laten weten dat de rekening van Giro555 voor deze actie in elk geval tot 31 augustus open zal blijven dus er kan gewoon blijven worden gedoneerd. De hulporganisaties mogen de actieopbrengst binnen maximaal drie jaar besteden.

Organisaties achter Giro555

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Dit zijn de hulporganisaties achter deze Giro555-actie: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF Nederland, Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes en World Vision.