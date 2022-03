Man (19) bekent diefstal van twintigtal elektrische fietsen

Nadat de politie een 19-jarige man uit Vlissingen had aangehouden voor een ander feit, bekende hij tijdens het politieverhoor opeens een twintigtal diefstallen van elektrische fietsen in Middelburg. Dit meldt de politie zaterdag.

Totaal 21 meldingen diefstal

Vanaf februari 2021 tot nu zijn er in het totaal 21 diefstallen van elektrische fietsen gemeld in Middelburg. Deze werden weggenomen uit afgesloten parkeerkelders onder appartementencomplexen en bij seniorenwoningen.

Handlanger

'De 19-jarige verdachte verschafte zichzelf de toegang tot deze plekken samen met een handlanger', aldus de politie. De identiteit van deze handlanger is bekend bij de politie. De meeste fietsen werden weggenomen aan de Meestoof. In alle gevallen waren het elektrische fietsen. De politie doet nog verder onderzoek in deze zaak.