OM eist tot 7 jaar cel voor Colombianen na aantreffen zeer groot drugslab Arnhem

Dinsdag heeft het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM), op verdenking van het grootschalig produceren en het bezitten van metamfetamine, in de rechtbank Oost-Brabant gevangenisstraffen van 6 en 7 jaar geëist tegen drie Colombiaanse verdachten. 'Het gaat om twee mannen van 39 en 28 met een verblijfplaats in Spanje en een man van 34 jaar die in Zweden verbleef', zo meldt het OM dinsdag.

Start onderzoek

Met het aantreffen van een zeer groot, professioneel aangelegd drugslab op een bedrijventerrein in Arnhem op 8 april 2021 is onderzoek 26Crook gestart. Dat onderzoek werd gedaan door de Landelijke Eenheid van de politie onder gezag van

het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM).

Crystal Meth

Het OM rekent het de drie verdachten zwaar aan dat zij er alles aan gedaan hebben om langdurig en heimelijk metamfetamine, ookwel crystal meth, te kunnen produceren. Maar het gaat eigenlijk nog wel iets verder dan dat, meent de officier van justitie.

Risico op ontploffing

'Het getuigt naar mijn mening van veel brutaliteit om een metamfetaminelab in te richten in een bedrijvenverzamelgebouw waar zich tientallen opslagboxen bevinden en mensen aan hun plezierboten knutselen. Die onschuldige, nietsvermoedende burgers hebben steeds het risico op een ontploffing en gezondheidsrisico’s gelopen als zij daar waren.'

Onverdiende luxe

En hij vervolgde in zijn requisitoir: 'Dan heb ik het nog niet eens over de verwoestende effecten van deze extreem verslavende drug of over de imagoschade die Nederland hierdoor in het buitenland lijdt. Denk bovendien aan de bijkomende gevolgen van enorme hoeveelheden crimineel geld die hun weg vinden in de bovenwereld. Daarvan wordt in onverdiende luxe geleefd door bijvoorbeeld het aanschaffen van onroerend goed of dure auto’s, worden ambtenaren omgekocht of worden liquidaties betaald. Dat zijn ernstige gevolgen die in de strafmaat tot uitdrukking moeten komen.'

Het lab

In de loods was – afgeschermd met een verborgen toegang en voorzien van geluiddempend materiaal – een lab gebouwd. Er waren in het lab 10 verschillende ruimtes, die (deels) van gips en spaanplaat waren gemaakt. In het lab was slaapgelegenheid voor drie personen, een ruimte waar de kristallen in verschillende vriezers konden uitharden, een werkruimte en ook diverse opslagruimtes voor chemicaliën en afval.

Eén van de grootste metamfetaminelabs

In het lab trof de politie (onder andere) aan: honderden liters aceton, tolueen en zoutzuur en caustic soda, tientallen zakken wijnsteenzuur, veel drugsafval en 622,2 kilo metamfetamine in verschillende verschijningsvormen. De enorme partij metamfetamine vertegenwoordigt een groothandelswaarde van bijna 5 miljoen euro en een straatwaarde van ruim 42 miljoen euro. De officier van justitie: 'Het is daarmee één van de grootste metamfetaminelabs die de laatste jaren in Nederland is aangetroffen'.