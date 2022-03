Gevangenisstraf voor bedreiging burgemeester, kamerlid en politieagenten

Strafoplegging

De politierechter legde 3 maanden gevangenisstraf op waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jr. De verdachte zit vast en zal nog circa twee weken in detentie blijven. Tevens werd een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd waarbij de politierechter bepaalde dat verdachte op geen enkele wijze contact mag opnemen met de burgemeester en met het tweede kamer lid. Ook mag hij niet in de buurt van de woning van de burgemeester komen. Bij elke overtreding van deze verboden kan er telkens 14 dagen celstraf volgen, met een maximum van 6 maanden.

Strafmotivering

Verdachte voelde zich, met name in de afgelopen twee corona jaren, onheus door (voornoemde) autoriteiten bejegend. Hij vertelde zich niet in de coronamaatregelen te kunnen vinden. Volgens de politierechter mag iedereen daarover zijn opvattingen hebben. De grens van het strafrecht is daarbij echter duidelijk. Geweld, maar ook dreigen met geweld zijn niet toegestaan en die grens moet scherp in de gaten worden gehouden. Daarbij past de opgelegde straf.