Bestelbus gekanteld in Assen

In Assen bij de Maria Montessoribrug heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag een eenzijdig ongeval voorgedaan.

Een bestelauto is door onbekende oorzaak gekanteld. Hoewel de auto zwaar beschadigd was, kon de bestuurder op eigengelegenheid naar de ambulance lopen. Hij is daar onderzocht op letsel, maar dat was niet van dien aard dat opname noodzakelijk was.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval