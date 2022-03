Premier Rutte bezoekt bij premier Sánchez van Spanje

'Belang van eensgezinde samenwerking in de EU en de NAVO'

In het Prado Museum in Madrid houdt premier Rutte de Herdenkingslezing (Lección Conmemorativa) van de Fundación Carlos de Amberes, een stichting gericht op culturele projecten en evenementen. Premier Sánchez is daarbij ook aanwezig. In de lezing gaat premier Rutte in op de bilaterale relatie tussen Spanje en Nederland en op het belang van eensgezinde samenwerking in de EU en de NAVO.

Op audiëntie bij Koning Felipe VI

Direct na de lezing gaat premier Rutte op audiëntie bij Koning Felipe VI op het Zarzuela paleis in Madrid. Aansluitend aan de audiëntie wordt premier Rutte op het paleis van Moncloa ontvangen door minister-president Sánchez voor een bilateraal gesprek en werkdiner. Op de agenda staan onder meer: de oorlog in Oekraïne, de Europese energiemarkt en economische groei en innovatie.