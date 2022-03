Vrachtauto met aardappelen gekanteld op A28

Op de A28 richting Hoogeveen is dinsdagmiddag bij Zuidwolde een vrachtwagen gekanteld. De weg werd afgesloten en het verkeer werd omgeleid. De verwachting is dat de afhandeling nog enkele uren gaat duren, meldt Rijkswaterstaat.

Chauffeur lichtgewond

De chauffeur zou, voor zover bekend, lichtgewond zijn geraakt bij het ongeval. De vrachtwagen kantelde rond 12:45 uur en is daarbij een lading aardappels verloren, die verspreid over de weg ligt.

Vangrail middenberm losgeraakt

Bij het ongeluk is ook de vangrail in de middenberm beschadigd geraakt. De weg richting Hoogenveen is vanaf knooppunt Lankhorst volledig afgesloten. In de richting van Zwolle kan verkeer via de vluchtstrook passeren. Ingesloten verkeer wordt via de vluchtstrook langs de gekantelde vrachtwagen geleid.