Toename drugsgebruik in verkeer

Sinds de invoering van de speekseltest in 2017 ontdekt de politie steeds vaker drugsgebruik in het verkeer. Bij 85 tot 90 procent van de testen wordt door bloedonderzoek vastgesteld dat de verkeersdeelnemer inderdaad drugs heeft gebruikt.

Rijden onder invloed van drugs levert een gevaar op voor de verkeersveiligheid waarbij de bestuurder, inzittenden en overige weggebruikers het risico lopen (ernstig) gewond te raken. De politie kan drugsgebruik aantonen via een speekseltest en/of bloedonderzoek.

Toename

Het aantal automobilisten dat onder invloed van drugs achter het stuur kruipt, neemt alsmaar toe. Automobilisten die na het gebruik van allerlei soorten drugs de weg op gaan, van wiet en xtc-pillen tot coke, speed en lachgas. Met alle gevolgen van dien. Weggebruikers die onder invloed zijn voelen zich vaak superieur, rijden roekeloos en herkennen de gevaren niet. Helaas gebeuren er regelmatig dodelijke ongevallen waarbij drugs in het spel is.

Limburg

Bij controles in Limburg bleek dat in de eerste 3 maanden van vorig jaar (2021) 150 bestuurders positief testten op een speekseltest die drugs opspoort. Dit jaar (2022) testten tot nu toe al 387 bestuurders positief. De politie mag bij een vermoeden van drugsgebruik een speekseltest afnemen bij een verkeersdeelnemer. Is die speekseltest positief, dan volgt een bloedafname.

Top-5

De meeste overtredingen dit jaar vonden plaats in het werkgebied van de basisteams Venray-Gennep (119) Echt (60), Parkstad (40) Venlo (31) en Roermond (25) De meeste overtredingen vonden plaats op donderdag (59) vrijdag (63) en zaterdag (59) in de avond en de nacht.

Rijbewijs kwijt

Het Nederlands Forensisch Instituut of een ander forensisch laboratorium onderzoekt de concentratie van de drugs. Zo wordt duidelijk of de persoon meer drugs heeft gebruikt dan is toegestaan. De grenswaarde varieert per drug en is ook afhankelijk van het feit of er meerdere soorten drugs gebruikt zijn, al dan niet in combinatie met alcohol. Heeft iemand teveel drugs gebruikt in het verkeer? Dan kan het Openbaar Ministerie de automobilist vervolgen en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) maatregelen nemen, zoals het rijbewijs inhouden.