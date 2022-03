Fatale brand Puttershoek blijkt noodlottig ongeval

In een woning aan de Oosthavenzijde in Puttershoek werden dinsdagavond rond 23:00 uur twee stoffelijke overschotten aangetroffen. De politie heeft met forensisch onderzoek kunnen vaststellen dat het gaat om een noodlottig ongeval.

De politie kreeg dinsdagavond rond 23.00 uur een melding van een mogelijke brand in het pand. Omdat er water uit de deur liep en er inderdaad sprake was van een brandlucht werd de brandweer ingeschakeld. Zij troffen in de woning de overleden personen aan. De brand was op dat moment al gedoofd. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een noodlottig ongeval of een misdrijf. De politie doet onderzoek naar de toedracht en de identiteit van de overledenen.

Update (31-03-2022)

De Forensische Opsporing heeft woensdagavond het onderzoek in de woning aan de Oosthavenzijde in Puttershoek afgerond. Uit het onderzoek bleek dat een misdrijf uitgesloten kon worden. De oorzaak werd gevonden in een technische storing. Die storing heeft uiteindelijk geleid tot dit fatale ongeval.

Identificatie van de twee slachtoffers moet nog plaatsvinden. De politie vermoed dat het om de twee bewoners gaat, maar wil het onderzoek nog afwachten, voordat dit met zekerheid bevestigd kan worden.