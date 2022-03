Overval op supermarkt in Waalwijk

Een nog onbekend persoon heeft woensdagmorgen de Jumbo-supermarkt in Waalwijk overvallen.

De persoon drong de winkel aan de Grotestraat binnen en bedreigde het personeel. Hierna ging de overvaller er vandoor.

Het is onbekend of de overvaller iets heeft buitgemaakt. Via een burgernetmelding werden omwonenden gevraagd uit te kijken naar de overvaller.