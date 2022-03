Man (19) aangehouden voor betrokkenheid gooien handgranaat in afpersingszaak

Aanslag met handgranaat

'Dit gebeurde in januari 2020 bij een appartementencomplex, toen de verdachte nog 17 was. De aanslag met de handgranaat maakte deel uit van een langdurige afpersingszaak van een fruitbedrijf in de regio', aldus de politie.

Condoleancekaart

Uit onderzoek bleek dat er eerst een condoleancekaart door de brievenbus werd gedaan, daarna werd het huisnummer op de gevel van het appartementencomplex gespoten. Tot slot gooide iemand de handgranaat naar het complex en rende weg met de handen voor zijn oren.

Eerdere aanhouding verdachte

Er werd eerder al een verdachte in IJsselstein aangehouden voor deze zaak, hij is in eerste aanleg veroordeeld tot vijf jaar cel. Er loopt nog een hoger beroep. De rechtbank concludeerde al dat er meer mensen betrokken zijn geweest bij de zaak.

Eerder deze maand werd er door de politie al naar bewijsmateriaal gezocht in een woning in IJsselstein. De politie kan op moment geen verdere mededelingen doen.