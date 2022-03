Politiemedewerker op non-actief na ongewild dodelijk schot

Bij de aanhouding door de politie van een verdachte op donderdag 17 maart 2022 in Waalwijk is ongewild en onbedoeld een vuurwapen afgegaan. Hierbij is de aan te houden verdachte geraakt en ondanks direct geboden medische hulp helaas komen te overlijden. Dit laat de politie donderdag weten.