Man in been geschoten in parkeergarage Schiedam

Foto: Archief EHF / foto ter illustratie

Schiedam Vrijdagavond is bij een schietincident in een parkeergarage aan het stationsplein in Schiedam een man gewond geraakt. 'Hij was aanspreekbaar en wordt behandeld in een ziekenhuis. Kort daarop werd een verdachte aangehouden. Zijn rol wordt onderzocht', zo heeft de politie laten weten.

Beenwond Vrijdagavond werden de hulpdiensten even voor 18.30 uur gealarmeerd. Het slachtoffer werd met een beenwond aangetroffen en met hulp van een mobiel medisch team korte tijd later voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. Verdachte aangehouden In de directe omgeving hielden agenten een man aan. Wat zijn rol precies was en wie mogelijk nog meer betrokken waren, wordt onderzocht. Dat onderzoek is in volle gang. Daarbij spreekt de politie met getuigen en worden camerabeelden veiliggesteld.