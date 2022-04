Man (23) aangehouden voor vernielingen op begraafplaats Hardenberg

Vrijdagmiddag heeft de politie een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na vernielingen op de begraafplaats in Hardenberg. 'In de vroege ochtend van dinsdag 29 maart werden daar zo’n vijftien graven vernield', zo meldt de politie.