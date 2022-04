Motorrijder zwaargewond geraakt bij botsing in Drouwenermond

Ziekenhuis

De motorrijder en auto kwamen op de N379 in Drouwenermond met elkaar in botsing. Hierbij raakte de motorrijder zwaargewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

Over de precieze oorzaak van het ongeval is op dit moment niet meer duidelijk. De politie is een onderzoek gestart om daar meer duidelijkheid over te krijgen.