Woning volledig ingestort in Oldenzaal

Door onbekende oorzaak is maandagochtend een woning in Oldenzaal volledig ingestort. Er zijn volgens de brandweer twee personen onder het puin vandaan gehaald.

Meerdere brandweereenheden spoedde zich naar de Hoefsmid waar de vrijstaande woning stond. Er is een specialistisch team onderweg die getraind is om slachtoffers te vinden in dergelijke situaties.

Over het letsel van de slachtoffers is niets bekend. Zij krijgen momenteel medische verzorging.

Getuigen melden aan RTV Oost dat er een explosie is gehoord voorafgaand aan de instorting.