Dode bij geweldsincident in Appingedam

Bij een geweldsincident in een woning aan de Broerstraat in Appingedam is maandagavond iemand om het leven gekomen. Dit maakte een woordvoerder van de politie bekend.

Omstreeks 19.30 uur kreeg de politie de melding van een verdachte situatie. De politie kwam ter plaatse en kon direct een verdachte van een geweldsincident worden aanhouden. Omdat er mogelijk slachtoffers in de woning aanwezig zouden zijn, kwam de ambulancedienst met twee traumateams uit en meerdere ambulances ter plaatse.

Omdat niet duidelijk was of er zich nog meer personen in het pand bevonden die mogelijk gewapend waren, deed een arrestatieteam een inval in de woning. Zij troffen hier het dodelijke slachtoffer aan.

De politie heeft de omgeving van het pand afgezet met schermen en is een onderzoek gestart. De toedracht is niet bekend.