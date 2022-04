Al meer dan 50 miljoen euro aan Nederlandse militaire goederen naar Oekraïne

'Geen details'

'We doen wat we kunnen om Oekraïne in staat te stellen zichzelf te verdedigen', zei Ollongren namens het kabinet. Op verdere details van de militaire ondersteuning ging ze om operationele redenen niet in. Wel zei ze dat Defensie levert wat mogelijk is, 'maar onze voorraden zijn niet oneindig', voegde ze eraan toe. 'Als het kan, kopen we ook goederen om aan Oekraïne te leveren.'

'Verder voortdurend in gesprek te zijn met internationale partners'

De minister zei verder voortdurend in gesprek te zijn met internationale partners om te bezien wat er gezamenlijk nog is te doen om het Oost-Europese land te steunen. Iets dat ook minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra aanmoedigt. Hij is van mening dat de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne geen reden zijn te stoppen met het leveren van wapens. 'Het is precies andersom', zei hij. 'Hoe sterker op het slagveld, hoe sterker aan de onderhandelingstafel.'

Militairen bedankt

Ollongren vroeg in de Kamer ook nog even aandacht voor de militairen. Dit deed ze door hen te bedanken voor hun bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging. Zo werden vliegers al enkele uren na de Russische inval ingezet om een gebied boven de Oostflank van het NAVO-gebied te beschermen.