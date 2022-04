Auto over de kop bij zware aanrijding bij Bareveld, lantaarnpaal voorkomt erger

Vanaf Bareveld wilde een bestuurder het viaduct over de N33 richting Nieuwediep, maar hij kwam in de flauwe bocht in de slip en raakte een lantaarnpaal en kwam met zijn auto op het dak terecht.

Lantaarnpaal voorkomt erger

Die lantaarnpaal was een geluk voor de bestuurder want die brak de slip, anders was de auto ruim 6 meter van het talud afgerold. Hulpdiensten waaronder ambulance en politie kwamen naar de locatie.

Bestuurder verdwenen

De ambulance kon onverrichte zake terugkeren omdat de bestuurder nergens meer te bekennen was. De politie heeft de bestuurder, na controle van het kenteken, thuis verrast met een bezoekje. Of de bestuurder ook gewond is geraakt is niet bekend.