Politie en justitie onderzoeken smokkellijnen Zeeuwse havens

Dinsdag 29 maart heeft de politie vier mannen uit de gemeenten Middelburg en Vlissingen opgepakt. 'Ze probeerden in de eerste helft van 2020 een smokkellijn, van vermoedelijk cocaïne, op te zetten', zo heeft de politie vandaag bekendgemaakt.

Onderzoek geëncrypteerde berichten

'De recherche startte begin 2021 een onderzoek toen uit geëncrypteerde berichten bleek dat een groep mannen van januari tot juni 2020 werkte aan het opzetten van een smokkellijn, onder andere naar de haven in Vlissingen', aldus de politie. Deze berichten werden door de politie onderschept. Het opzetten van een smokkellijn zijn voorbereidingshandelingen, wat strafbaar is.

Vermoeden van cocaïne-invoer

Politie en justitie verdenken zes mannen van directe betrokkenheid. Drie van hen waren in die periode werkzaam in de Vlissingse haven. Dit drietal stond in nauw contact met drie andere mannen. De havenarbeiders gaven cruciale informatie door en zouden mogelijk een actieve rol gaan spelen bij de invoer van verdovende middelen. De politie gaat er vanuit dat het hierbij om cocaïne ging. De daadwerkelijke invoer kon niet worden aangetoond.

Arrestaties

Omdat voorbereidingshandelingen ook strafbaar zijn, werden de vier mannen eind maart opgepakt. Het gaat om een 31-jarige man uit Oost-Souburg, een 31-jarige man uit Vlissingen en twee 39-jarige mannen uit Middelburg. Sinds de aanhoudingen werden door de officier van justitie aanvankelijk beperkende maatregelen opgelegd. Dit houdt in dat zij dan alleen contact hebben met hun advoca(a)t(en) en de recherche. Om deze reden is niet eerder van hun arrestaties melding gemaakt.

Rechter-commissaris

Op vrijdag 1 april stelde de rechter-commissaris het viertal voor 14 dagen in bewaring. Op donderdag 7 april zijn de beperkende maatregelen ingetrokken. Twee andere mannen, namelijk een 40-jarige man, momenteel gedetineerd en een 47-jarige man uit Middelburg zijn afgelopen week door de politie verhoord. De officier van justitie zal later over hun eventuele vervolgingen beslissen.

Inspanningen verdovende middelen

Dit rechercheonderzoek staat niet op zichzelf. In 2020 werd tijdens Operatie Portunus reeds duidelijk dat de Zeeuwse zeehavens ook voor criminele activiteiten worden gebruikt. Waar in Operatie Portunus de import van verdovende middelen verstopt tussen fruit centraal stond, werd uit dit onderzoek duidelijk dat ook andere goederen worden gebruikt voor de invoer van verdovende middelen. Politie en justitie tillen zwaar aan deze feiten en zullen zich onverminderd blijven inspannen om deze zaken te onderzoeken.