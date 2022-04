Politie stuit op 100.000,- euro cash in drugsonderzoek Hengelo

De recherche heeft een nieuwe vangst gedaan in het onderzoek naar het drugslab dat in juli 2021 in Boekelo werd ontdekt. 'Tijdens een doorzoeking in een woning in Hengelo op woensdag 6 april vonden agenten bijna 100.000 euro aan contanten', zo meldt de politie donderdag.

Productie drugs

Het geld is in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat criminelen het geld verkregen hebben door de productie en/of de handel in drugs. Er is geen verdachte aangehouden, maar de politie sluit niet uit dat het onderzoek en deze nieuwe vangst leiden naar nieuwe verdachten.

Twee aanhoudingen

Na de vondst van het drugslab in Boekelo in juli 2021, startte de politie een onderzoek. Naast twee aanhoudingen in het drugslab, werden in januari van dit jaar twee nieuwe verdachten aangehouden. De twee 32-jarige Hengeloërs zitten nog vast op verdenking van betrokkenheid bij de productie en de handel in harddrugs. Bij de doorzoeking van hun woningen vonden agenten 16kg cocaïne en 10.000 xtc pillen. Het onderzoek naar het drugslab wordt voortgezet.