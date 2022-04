Drugsonderzoek leidt ook naar vuurwapens en vuurwerk

Op de Markt in Roosendaal werd zaterdagmorgen vroeg 2 april een man uit Fijnaart gearresteerd voor de handel van verdovende middelen. Tijdens het hierop volgende politieonderzoek werden naast XTC en cocaïne, ook een reeks wapens, vuurwerk en geld in beslag genomen.

Agenten zagen midden in de nacht, rond 3.00 uur, dat in het centrum van Roosendaal door een man in verdovende middelen handelde. Hij werd opgepakt. Het bleek te gaan om een man (26) uit Fijnaart. Hij had vijftien gripzakjes met 3MMC bij zich. Naast deze drugs nam de politie ook zijn mobiele telefoon in beslag, welke werd onderzocht. Hierdoor ontstond het vermoeden dat in zijn woning nog meer verdovende middelen en ook wapens lagen.

Opslag en handel

Tijdens een huiszoeking vonden agenten een alarmpistool en een luchtdrukpistool. Daarnaast diverse (knal)patronen, twee boksbeugels en een ploertendoder. Verder vijf cobra's (categorie F4, veel gevaar en uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik) en zeven nitraatbommen (categorie F2, geschikt voor particulier gebruik, maar verboden). Ook troffen ze honderd XTC-pillen en 165 gram cocaïne aan. Tot slot bijna duizend euro en een weegschaal. De politie vermoedt dat de man zich bezig hield met de opslag en de handel van verdovende middelen. Hij is in vrijheid gesteld en moet zich later voor een rechter verantwoorden.

Bigshopper

Het onderzoek was hiermee nog niet afgerond. Op woensdag 6 april stelde de politie een onderzoek in in een sportschool aan de Dennenlaan in Zundert. In de garage vonden ze in een grote gele boodschappentas, naast verpakkingsmateriaal, ook een halve kilogram met henneptoppen. Ook deze zijn in beslag genomen en na onderzoek vernietigd.