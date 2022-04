Vijf mannen op heterdaad gepakt bij drugsactie

Rond 3.20 uur kreeg de politiemeldkamer een melding van een bedrijfsinbraak. Het alarm was namelijk afgegaan. Diverse eenheden van politie en douane gingen ter plaatse. Agenten ontdekten braakschade. Tijdens de zoektocht probeerden enkele mannen te vluchten. Bij de zoekactie werden ook een politiehelikopter en een politiehond ingezet. Een van de agenten loste een waarschuwingsschot.

Politiecellencomplex

Op het terrein en in de omgeving werden in totaal vijf mannen gearresteerd. Het vijftal is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. In de loods van het bedrijf stonden een reeks tassen, gevuld met wit poeder, vermoedelijk cocaïne. Deze goederen zijn in beslag genomen en worden later onderzocht. De aangehouden mannen zijn in de leeftijd van 23 tot en met 39 jaar en afkomstig uit Amsterdam, 'sGravenhage, Oosterhout, Weesp en Zwolle