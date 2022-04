Dode wolf ge­von­den op A2 bij Ne­der­weert

In de nacht van 8 op 9 april is in de provincie Limburg op de A2 bij Nederweert een dode wolf gevonden. Het is de derde wolf die, binnen 35 kilometer, in vier maanden tijd is aangereden. Het geslacht is nog niet bekend. Verder onderzoek moet duidelijkheid geven over de identiteit en conditie van het dier.