Stichting Bears in Mind evacueert voormalig circusbeer uit Oekraïne

Stichting Bears in Mind haalt momenteel een bruine beer uit Oekraïne op die al 18 jaar in erbarmelijke omstandigheden leeft. De situatie van de voormalige circusbeer is door de oorlog zo verslechterd, dat de stichting alles op alles heeft gezet om haar zo snel mogelijk uit het oorlogsgebied te evacueren.

Het team van Bears in Mind is nogmaals afgereisd naar Oekraïne om nog een beer in nood op te gaan halen. In oktober 2021 haalde Bears in Mind al twee beren op middels de crowdfunding ‘Beregoeiereis’. De evacuatie betreft nu een bruine beer die al jarenlang in afschuwelijke omstandigheden leeft; in een hele kleine betongaas kooi, bij een hotel resort. De afgelopen maand zijn haar omstandigheden door de oorlog nog verder verslechterd. Omdat de eigenaar vecht aan het front kan hij niet meer voor haar zorgen. Bears in Mind heeft alles op alles gezet om haar zo snel mogelijk op te halen. Een beer uit een oorlogsgebied bevrijden is een spannende en onzekere onderneming, het was dan ook niet zonder gevaar.

“ Nu de oorlog voortduurt zijn de eigenaren niet meer in staat voor de dieren te zorgen. Voedsel wordt schaars en we zien dat dit soort dieren nu regelmatig wordt achtergelaten door het dreigende oorlogsgevaar ”, aldus Ingrid Vermeulen, directeur Stichting Bears in Mind. Stichting Bears in Mind heeft zich sinds het uitbreken van de oorlog ingezet voor de evacuatie van meerdere beren uit White Rock nabij Kyiv. Ook deze twee beren, genaamd Kiriusha wordt nu gered uit haar miserabele situatie.

Circusbeer in een kinderkamp

Beer Kiriusha is 24 jaar en heeft de eerste 6 jaar van haar leven als circusbeer moeten optreden. Daarna is zij aan een hotel met kinderkamp gegeven. Daar woont ze al 18 jaar in een hele kleine kale betonnen kooi met amper bewegingsruimte. Ze kan binnenkort tot rust komen in Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.