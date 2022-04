Brand op zonnepark Buinen

Op het zonnepark aan de Kanaalstraat in Buien is maandagmorgen een ondergrondse brand uitgebroken. Woordvoerder Marcel van Alphen van de Veiligheidsregio Drenthe zegt tegenover het DvhN dat dit de eerste keer is in Drenthe.

De brand zou woeden in het leidingsysteem van het zonnepark. Meerder brandweereenheden zijn ter plaatse, maar het blussen van de brand is volgens Van Alphen een lastige klus. ‘Gevaar is met name voor het eigen personeel. Mocht het water met de elektriciteit in aanraking komen, dan is er kans dat er medewerkers worden geëlektrocuteerd. Daarom kunnen we niet overal zomaar water op gooien. We proberen de panelen af te schakelen en dus los te krijgen van de bedrading.’