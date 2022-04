Radio Limburg behoudt zendvergunning

Q-Music kan met haar minderheidsaandeel in het moederbedrijf van Radio Limburg het beleid van Radio Limburg niet zodanig beïnvloeden dat zij als één instelling moeten worden aangemerkt. Uit statuten, overeenkomsten en financiële gegevens blijkt dat niet. Er was daarom geen reden Radio Limburg te weren van de frequentieveiling.

Dat beslist het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vandaag en hij bevestigt daarmee het eerdere oordeel van de rechtbank Rotterdam. Het hoger beroep van TiDa tegen de rechtbankuitspraak wijst het CBb daarmee af.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.