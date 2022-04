Nederlanders sporten minder sinds start corona

Cijfers RIVM

De cijfers liegen er niet om: uit divers landelijk onderzoek blijkt dat Nederlanders sinds de start van corona minder bewegen. Het was met name het begin van de pandemie waarin we minder zijn gaan sporten. Lukt het mensen nu om weer beweging te krijgen? En hoe zorg je ervoor dat je weer fris en fruitig kunt beginnen met je work-out nadat je dat een tijdje niet hebt gedaan?

Minder sport en meer thuis in 2020

Toen de pandemie in 2020 startte, hadden we nog geen idee hoe corona zich ging ontwikkelen. Tijdens de intelligente lockdowns sloten de sportscholen en -verenigingen en is een op de drie Nederlanders minder gaan sporten, blijkt uit recent onderzoek van NOC*NSF. Een op de tien Nederlanders vertelde dat ze helemaal zijn gestopt met sporten. Hierbij gaven zij als grootste reden de sluiting van de sportscholen aan. Het waren niet alleen de sportscholen die dicht gingen; ook horecagelegenheden en winkels sloten de deuren. De grenzen naar andere landen gingen op slot, waardoor er vrijwel geen reisjes gemaakt konden worden.

Daarom zaten we in 2020 grotendeels thuis. Hoewel je vanuit daar ook van alles kunt ondernemen, zoals wandelen, fietsen en fitnessen in huis, blijkt uit bovenstaand onderzoek toch dat de meeste mensen het prettig vinden om een bepaalde structuur te hebben. Ook misten ze de gezelligheid van een sportclub, evenals het samen trainen met andere mensen. Anno 2022 kan men weer gewoon terecht bij de sportschool of een sportvereniging. De verwachting is dan ook dat het aantal Nederlanders dat sport dit jaar weer flink is toegenomen in vergelijking met de twee jaren hiervoor.

Dit heb je nodig om weer te beginnen met bewegen

Voor veel mensen die al die tijd niet tot amper gesport of aardig bewogen hebben, kan het lastig zijn om weer te beginnen met sport. Des te langer je wacht, des te moeilijker het vaak is om weer te starten. Daarom is het aan te raden om zo snel mogelijk te beginnen met bewegen; al is het een wandel- of fietstocht. Zorg er in ieder geval voor dat je goed voorbereid bent. Kies bijvoorbeeld lekker zittend dames of heren ondergoed waar je comfortabel in kunt bewegen. Het zal je verbazen wat voor invloed goed dames of heren ondergoed heeft op een flinke wandeltocht of een uurtje bij de sportschool. Er is divers ondergoed beschikbaar dat speciaal voor sport ontworpen is.

Kijk vervolgens eens goed naar je sportkleding in combinatie met de sport die je uitoefent. Voor een yogales bij de sportschool heb je andere kleding nodig dan voor een uurtje hardlopen. Een sportlegging of -broekje in combinatie met een sportshirt is in de meeste gevallen een goede basis. Zorg ook voor de juiste sportschoenen met voldoende demping. Daarmee kun je het meest comfortabel bewegen. Naast een fijne sportoutfit is het belangrijk om een goede bidon te hebben, evenals een handdoek en eventueel zweetbandjes, een haarband of hoofdband en een sportjasje voor als je buiten gaat sporten.

Meer bewegen en sporten doe je met deze tips

Natuurlijk is het fijn om te weten dat je goed heren ondergoed, een paar sportschoenen en een bidon nodig hebt, maar daarmee ben je nog niet daadwerkelijk begonnen met sport. De stap kan alsnog best groot zijn om bijvoorbeeld een fietstocht te maken of om naar de sportschool te gaan. Gebruik de volgende tips om zonder al te veel moeite en energie weer te beginnen met bewegen en/of sporten. Daar gaat je gezondheid je dankbaar voor zijn.

- Ga altijd voor een activiteit die je leuk vindt. Vind je wandelen wel leuk, maar fietsen niet? Laat de fiets dan lekker staan en trek je wandelschoenen aan. Wanneer je helemaal niet van sporten houdt, kun je kijken naar andere mogelijkheden om alsnog voldoende te bewegen. Denk aan tuinieren, dansen of meehelpen bij een boerderij in de buurt.

- Verwerk vervolgens de activiteit(en) die je leuk vindt in je routine. Uiteraard kun je kiezen voor afwisseling: de ene keer zwemmen, de andere keer tuinieren et cetera. Zo hoef je minder na te denken dat je daadwerkelijk gaat sporten of bewegen, maar gebeurt het vaak gewoon.

- Zoek iemand waarmee je kunt sporten. Voor veel mensen helpt het om iemand te hebben die een soort stok achter de deur is bij sport. Wanneer de ander gaat, ben je vaak zelf ook geneigd om gewoon te gaan.

- Ga niet te hard van start en breid je sportroutine uit wanneer je daar klaar voor bent. Wanneer je rustig begint, zul je zien dat je het beter vol kunt houden.

- Tot slot: houd sporten leuk. Verwen jezelf eens met een beloning voor het harde sporten, zoals een lekker etentje of misschien nieuwe sportkleding zoals heren ondergoed of een fijne sportlegging.